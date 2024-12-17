Макдэвид провёл 50-ю игру с 3+ передачами, только у одного действующего хоккеиста больше
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Флоридой Пантерз» оформил ассистентский хет-трик.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид провёл 50-ю игру с тремя и более передачами. Среди действующих игроков только у форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби таких матчей больше — 65. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 224 встречи с 3+ передачами.
Напомним, сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск, на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист – 02:42 (sh) 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:13 1:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 19:32 (pp) 2:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:20 3:2 Браун (Перри) – 27:03 4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 29:24 (pp) 4:3 Форслинг (Лунделль, Экблад) – 37:55 4:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 46:53 4:5 Райнхарт – 47:23 5:5 Капанен (Кулак) – 48:02 5:6 Вераге (Беннетт, Миккола) – 53:05
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