Макдэвид провёл 50-ю игру с 3+ передачами, только у одного действующего хоккеиста больше

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Флоридой Пантерз» оформил ассистентский хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид провёл 50-ю игру с тремя и более передачами. Среди действующих игроков только у форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби таких матчей больше — 65. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 224 встречи с 3+ передачами.

Напомним, сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск, на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.