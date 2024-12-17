Пелино назвал игрока сборной мира КХЛ, который его удивил

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино заявил, что его удивила игра нападающего «Витязя» Дерека Барака.

— С кем из сборной мира вам понравилось работать больше всего?

— Мне очень повезло работать со всеми игроками, с которыми я когда-либо работал. Каждый из них привносил что-то новое. Конечно, есть и ребята, которым я очень благодарен за этот турнир — Нэйтан Тодд, Саша Хмелевски, Либор Шулак. С нашими вратарями тоже было очень приятно работать.

Я был очень удивлён, когда увидел, как много очков в этом сезоне набрал Дерек Барак. Когда я увидел его в действии на этой неделе, то очень легко понял, почему нынешний год складывается для него настолько успешно. Мне понравилось работать со всеми игроками, которые были в нашем распоряжении. Но чтобы выиграть чемпионат, нужен целый год. А мы хотели провернуть такое всего за три-четыре коротких дня. У нас было полторы тренировки, сложно сказать, что мы успели построить команду.

Помню, в первый год работы в «Металлурге», когда мы завоевали Кубок Гагарина, мы выиграли вроде как всего один из пяти стартовых матчей. Мы проиграли 0:3 московскому «Динамо», потерпели ужасное поражение в игре с «Ак Барсом», благодаря Сергею Мозякину с трудом нашли способ обыграть «Витязь». Тогда мы были ужасны. Но мы строили команду шаг за шагом — и в конце концов стали лучшими, забрав кубок, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.