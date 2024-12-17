Пелино — о продолжении карьеры: ничто не обрадует меня так, как возвращение в КХЛ

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино ответил на вопрос о продолжении своей карьеры, заявив, что хотел бы поработать в КХЛ снова.

— Есть ли разговоры о продолжении вашей карьеры после этого турнира?

— Тренерская работа до сих пор у меня в крови! Думаю, я всё ещё хороший хоккейный тренер. Знаю, что могу помогать игрокам и командам. Если на моём пути появится какой-нибудь хороший вариант, я обязательно его рассмотрю. Ничто не обрадует меня так, как возвращение в КХЛ и возможность снова быть частью этой лиги, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В КХЛ специалист входил в тренерские штабы «Металлурга», «Авангарда», «Локомотива» и «Ак Барса».