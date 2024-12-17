Пелино: руководители клубов в России часто смотрят на вещи слишком нереалистично

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино рассказал о позиции руководителей клубов в России к наставникам команд.

— В нашем разговоре Майк Кинэн сказал, что отношение к тренерам в Северной Америке и в России отличается. Согласитесь с ним?

— Это интересный комментарий. Могу сказать, что в Северной Америке руководители клубов очень уважают тренерскую позицию. Также могу сказать, что игроки в России очень уважают тренеров. Было бы здорово, если бы на разных концах света пришли к общему знаменателю в этом вопросе, чтобы и руководители клубов, и игроки и в России, и в Северной Америке уважали тренеров. Мне нравится, как игроки в России относятся к тренерам, но руководители здесь, кажется, зачастую смотрят на вещи слишком нереалистично, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.