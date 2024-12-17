Пелино: Россия оказала невероятное влияние и впечатление на меня. Мне всё здесь нравится

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино рассказал о своём отношении к работе в России.

— Вы много времени провели в России, знаете культуру, людей. Чувствуете ли, что хотя бы небольшая часть вашей души стала русской?

— Определённо! Россия оказала невероятное влияние и впечатление на меня за все эти годы. Я наслаждаюсь каждой минутой в России, мне всё здесь нравится — люди, культура, хоккей. Даже возможность ещё раз услышать российский гимн здесь, во время турнира, была для меня особенной. Когда слушаю гимн, всегда думаю о своей семье и о стране. Это касается и канадского, и российского гимнов. Для меня это особенное чувство, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.