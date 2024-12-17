Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби примет на своём льду «Адмирал». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 35 встреч, в которых записал на свой счёт 18 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» располагается на шестой строчке таблицы Востока КХЛ после 36 матчей, имея в активе 39 очков.

Материалы по теме
Либор Шулак рассказал о главных целях для «Адмирала» на остаток сезона в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android