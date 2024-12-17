«Амур» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 17 декабря, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби примет на своём льду «Адмирал». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 35 встреч, в которых записал на свой счёт 18 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Адмирал» располагается на шестой строчке таблицы Востока КХЛ после 36 матчей, имея в активе 39 очков.
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