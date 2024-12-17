«Он тренер мирового уровня». Райан Спунер — о наставнике «Авангарда» Ги Буше

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о новом главном тренере омской команды Ги Буше.

«Я играл против его команд, например, когда играл за „Бостон“. У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», — приводит слова Спунера ТАСС.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».