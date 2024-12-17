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Леон Драйзайтль обошёл Кирилла Капризова в гонке снайперов НХЛ

Леон Драйзайтль обошёл Кирилла Капризова в гонке снайперов НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом в матче с «Флоридой Пантерз».

Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче, а также забросил свою 23-ю шайбу в сезоне. В 31 игре на его счету 47 (23+24) очков.

Он стал единоличным лидером гонки снайперов, обогнав российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, у которого 22 гола в 30 играх. Третье место делят форварды Брэйден Пойнт (20) и Сэм Райнхарт (20).

Сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск, на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист – 02:42 (sh)     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:13     1:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 19:32 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:20     3:2 Браун (Перри) – 27:03     4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 29:24 (pp)     4:3 Форслинг (Лунделль, Экблад) – 37:55     4:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 46:53     4:5 Райнхарт – 47:23     5:5 Капанен (Кулак) – 48:02     5:6 Вераге (Беннетт, Миккола) – 53:05    
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