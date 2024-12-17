Леон Драйзайтль обошёл Кирилла Капризова в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом в матче с «Флоридой Пантерз».

Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка в матче, а также забросил свою 23-ю шайбу в сезоне. В 31 игре на его счету 47 (23+24) очков.

Он стал единоличным лидером гонки снайперов, обогнав российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, у которого 22 гола в 30 играх. Третье место делят форварды Брэйден Пойнт (20) и Сэм Райнхарт (20).

Сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск, на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.