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«Его речь была сильна». Симашев раскрыл, что сказал Кузнецов после победы над Беларусью

«Его речь была сильна». Симашев раскрыл, что сказал Кузнецов после победы над Беларусью
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Защитник «Локомотива» и сборной «Россия 25» Дмитрий Симашев рассказал о речи нападающего Евгения Кузнецова после победы над командой Беларуси.

— Владислав Третьяк сказал, что в раздевалке после матча с Беларусью впечатлился речью Кузнецова, призвавшего остальных дорожить каждой минутой в сборной.
— Да, речь была сильна. Кузнецов сказал: «Никто не знает, может быть, это твоя первая и последняя игра за сборную — просто наслаждайся моментом». И да, нужно наслаждаться этим моментом, независимо от того, сколько тебе лет — 32, как Кузе, или 19, как мне. Надо всегда цепляться за возможность сыграть в сборной, потому что это классно, — приводят слова Симашева «Известия».

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