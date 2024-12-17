Главный тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о поражении от «Далласа»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гостевое поражение от «Даллас Старз».

«Я совсем не против того, как мы сегодня действовали. Мы были действительно хорошей командой. Я думаю, мы сделали достаточно, чтобы выиграть матч. Очевидно, что сегодня нам нужно было больше игры в большинстве.

Нужно отдать должное [вратарю «Далласа»] Эттингеру — он вратарь мирового класса, один из лучших в мире», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.