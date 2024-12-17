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Сибирь — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» в сибирском дерби примет на своём льду «Авангард». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 29 очков за 32 игры.

Омский клуб после 33 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 32 очка.

Это будет четвёртая встреча команд в текущем сезоне. В двух прошлых матчах сильнее был «Авангард», в одном — «Сибирь».

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