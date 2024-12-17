Призёр Олимпийских игр — о Капризове: было видно, что он станет великим игроком

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года Герман Титов высказался о становлении российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Специалист работал с форвардом в новокузнецком «Металлурге».

«Он впитывал всё как губка. У нас в команде был Райан Стоа, который раньше играл за «Вашингтон». Кирилл часто подходил к нему и просил что-то перевести, потому что его английский тогда был не очень хорош. Он стремился узнавать новое даже в очень юном возрасте.

Конечно, он был очень техничен. Кирилл, может, и невысокий, но у него была крепкая стойка на льду, прекрасный баланс и прекрасное зрение. Я не думал, что он так быстро вырастет в игровом плане. Я работал с ним год; два года спустя он играл за уфимский «Салават Юлаев», затем перешёл в ЦСКА и, наконец, отправился в НХЛ, сразу став там звездой. Было видно, что у него есть талант и он станет великим игроком, но $ 14 млн (новый возможный контракт Капризова с «Миннесотой». — Прим. «Чемпионата»)… Это результат упорного труда.

Я никогда не видел Кирилла злым, он всегда улыбается, всегда позитивен, ему всегда есть что сказать. От него исходит невероятная энергия! Он был совсем молодым, но даже тогда он умудрялся заряжать ветеранов своим позитивом. Всем нравилось находиться рядом с ним. Он идеально вписывается в американский образ мышления — всегда улыбаться», — приводит слова Титова RG.