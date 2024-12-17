Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал о работе с психологом над ментальной составляющей

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что обратился за помощью к психологу для работы над ментальной составляющей.

— В одном из интервью вы признались, что летом много работали над ментальной составляющей. Как именно?

— Общался с психологом. Всех деталей, понятно, выдать не могу. Я и сейчас не забросил консультации. К такой помощи следует относиться как к обычной тренировке, только ментального плана.

— Вы говорили, что в итоге справились с тревогой. Раньше она мешала?

— Знаете, в жизни и карьере ты попадаешь в разные ситуации и не всегда полностью сконцентрирован на хоккее. Порой возникают некие отвлекающие факторы. А я ещё совсем молодой пацан, пусть и выступаю в КХЛ третий сезон и меня этому никто не учил. Приходилось разбираться самостоятельно. Но потом обратился за помощью. И когда специалист растолковал суть проблемы, понял, как действовать в те моменты, когда охватывает тревога или неуверенность. Теперь с таким сталкиваюсь куда реже. Плюс всегда можно пообщаться с более старшими партнёрами или с Ларионовым, который постоянно открыт для диалога. Если имеются какие-то сложности в семье или на льду, он всегда поможет и даст совет. У нас все парни открытые и готовые делиться опытом, — цитирует Конюшкова RT.