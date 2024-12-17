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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили два специалиста

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили два специалиста
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Специалисты Андрей Ковалёв и Игорь Горбенко пополнили тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Ковалёв как тренер работал со сборной Китая и клубом «Чайна Дрэгонз». В сезоне-2010/2011 возглавил динамовский фарм-клуб в МХЛ. В сезоне-2012/2013 – главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси. В сезоне-2014/2015 стал ассистентом Любомира Поковича в минском «Динамо». В сезоне-2015/2016 был главным тренером «Динамо». Ковалёв работал в Польше, возглавлял ХК «Брест», «Динамо-Олимпик». В сезоне-2018/2019 возвращался в «Динамо», где был ассистентом Андрея Сидоренко.

Горбенко играл на позиции нападающего. Тренерские достижения: чемпион России (2015), серебряный призёр чемпионата России (2016-2020), обладатель Кубка Континента (2015, 2016, 2017), обладатель Кубка Открытия (2016).

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