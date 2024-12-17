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Президент «Гранита»: сборную «Россия 25» на КПК вели за собой Кузнецов и Никишин

Президент «Гранита»: сборную «Россия 25» на КПК вели за собой Кузнецов и Никишин
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Президент клуба НМХЛ «Гранит» Николай Иванов рассказал, что лидерами сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала были нападающий Евгений Кузнецов и защитник Александр Никишин.

— Кого из игроков отметите?
— Наша сборная была сильна именно командной игрой. В каждом матче шла смена лидера, в матче со сборной мира выделялись одни, в матче с белорусами — другие. В целом вели команду за собой Кузнецов и Никишин, не случайно именно они — капитан и ассистент капитана, — приводит слова Иванова Russia-Hockey.

В рамках турнира команда, которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, одержала три победы в трёх матчах турнира и обеспечила себе первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

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