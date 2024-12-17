Агент Подъяпольского заявил, что вратарь «Лады» перейдёт в московское «Динамо»

Агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского, заявил, что голкипер перейдёт в московское «Динамо».

«Владислава Подъяпольского в ближайшее время обменяют из «Лады» в московское «Динамо», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 победы с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.

«Лада» после 33 матчей имеет в активе 31 очко. Тольяттинский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.