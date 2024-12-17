Герман Титов: Ивану Демидову суждена отличная карьера в НХЛ

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года Герман Титов рассказал о тренировках нападающего СКА Ивана Демидова

«Иван Демидов — выдающийся игрок. Для своего возраста он двигается замечательно хорошо и обладает всеми качествами, чтобы стать влиятельным игроком. Думаю, ему суждена отличная карьера в НХЛ, но я не хочу сравнивать его ни с кем, потому что каждый игрок уникален по-своему. И нет нужды копировать кого-либо. Я говорю своим игрокам: «Не пытайтесь быть вторым Кучеровым или Панариным. Будьте первыми в своей фамилии». Я пытаюсь объяснить им, что у каждого свой путь, и Демидов думает так же.

Сегодняшняя молодёжь другая. В мои времена мы пытались прогуливать тренировки, желая просто поиграть, но они хотят тренироваться всё больше и больше. Их надо сдерживать. Должен быть баланс между тренировками и отдыхом. Демидов такой же — его часто приходилось останавливать», — приводит слова Титова RG.