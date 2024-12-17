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Нападающий Кирилл Рассказов пополнил «Сибирь» в результате обмена с «Сочи»

Нападающий Кирилл Рассказов пополнил «Сибирь» в результате обмена с «Сочи»
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Хоккейные клубы «Сибирь» и «Сочи» совершили обмен, в результате которого в новосибирский клуб перешёл нападающий Кирилл Рассказов. Об этом сообщает пресс-служба сибирской команды. В обмен на 32‑летнего форварда «Сочи» получит денежную компенсацию.

Рассказов – воспитанник омского хоккея. В составе «Омских Ястребов» двукратный обладатель Кубка Харламова. В Континентальной хоккейной лиге выступал за «Авангард», «Югру», «Торпедо», «Амур», «Северсталь», «Витязь» и «Сочи». В нынешнем сезоне сыграл 24 матча, забросил три шайбы и сделал три передачи.

Всего в КХЛ нападающий провёл 470 матчей и набрал 167 (77+90) очков.

«Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 29 очков за 32 игры.

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