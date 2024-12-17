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Меркли: хозяева «Авангарда» потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения

Меркли: хозяева «Авангарда» потратили много денег и ждут, что мы оправдаем вложения
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Защитник «Авангарда» Райан Меркли заявил, что в команде чувствуется давление в связи с нестабильными результатами омского клуба.

«Определённое давление чувствуется – мы должны побеждать. Хозяева команды потратили много денег на команду, и они ждут, что мы оправдаем вложения. Но я уверен, что мы пойдём вверх, тем более что все возможности для этого нам предоставлены», — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

Омский клуб после 33 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 32 очка. В ближайшей игре «Авангард» встретится с «Сибирью» сегодня, 17 декабря.

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