Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Венгрыжановским

«Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Венгрыжановским
Комментарии

«Сочи» продлил контракт с Денисом Венгрыжановским. Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

23-летний нападающий пополнил состав «Сочи» минувшей весной, в нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 12 (7+5) очков при среднем игровом времени 14 минут 37 секунд. Всего в КХЛ форвард сыграл 118 матчей и набрал 31 (15+16) очко.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Зубова набрала 25 очков после 31 сыгранной встречи.

Напомним, «Сочи» ранее обменял форварда Кирилла Рассказова в «Сибирь».

Материалы по теме
Официально
Нападающий Кирилл Рассказов пополнил «Сибирь» в результате обмена с «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android