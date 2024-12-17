«Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Венгрыжановским

«Сочи» продлил контракт с Денисом Венгрыжановским. Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

23-летний нападающий пополнил состав «Сочи» минувшей весной, в нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал 12 (7+5) очков при среднем игровом времени 14 минут 37 секунд. Всего в КХЛ форвард сыграл 118 матчей и набрал 31 (15+16) очко.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Зубова набрала 25 очков после 31 сыгранной встречи.

Напомним, «Сочи» ранее обменял форварда Кирилла Рассказова в «Сибирь».