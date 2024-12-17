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Конюшков: даже не представляете, сколько нового привнёс Ларионов в «Торпедо»

Конюшков: даже не представляете, сколько нового привнёс Ларионов в «Торпедо»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о совместной работе с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

«Когда он только возглавил коллектив, всех нас захлестнула буря эмоций. Вы даже себе не представляете, сколько нового привнёс человек. Абсолютно иной подход. Фактически Игорь Николаевич позволил нам ошибаться на льду. Для него самым важным было раскрепостить нас, сделать так, чтобы мы демонстрировали максимум собственных возможностей. Приятно видеть, как Ларионов растёт вместе с командой.

В прошлом, к сожалению, вылетели сразу, зато получили пищу для размышления, ведь поражения порой учат большему, чем победы. На третий год пришли опытные исполнители, которым не составило труда встроиться в систему «Торпедо». Резюмируя, надо находиться внутри коллектива, чтобы понимать, какой прогресс мы совершили. А так понятно, что Игорь Николаевич — гений и профессор. Работать с ним — одно удовольствие», — приводит слова Конюшкова RT.

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