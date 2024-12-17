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19-летний нападающий продлил соглашение с «Сочи»

19-летний нападающий продлил соглашение с «Сочи»
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Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с Фёдором Аврамовым. Новое двустороннее соглашение будет действовать до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

19-летний нападающий, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром молодёжной команды системы «Сочи», в этом сезоне дебютировал в КХЛ, проведя к настоящему моменту 14 матчей при среднем игровом времени 4 минуты 38 секунд. Также в текущем сезоне Фёдор играл в ВХЛ за «Ростов» (11 матчей, 3+0) и в МХЛ за «Капитан» (5 матчей, 4+2).

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Зубова набрала 25 очков после 31 сыгранной встречи.

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