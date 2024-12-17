Вячеслав Фетисов: Россия должна вернуться в мировой спорт с флагом и гимном

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение некоторых спортсменов из России выступать в нейтральном статусе.

«Отношение к нейтральному статусу? Всегда говорил, что мы должны вернуться на международную арену с флагом и гимном. Другого решения в этой ситуации не вижу. Спортсмены, которые сейчас выступают под нейтральным статусом, приняли своё решение. Они имеют на это право, потому осуждать их не готов. Но всё равно считаю — вернуться мы должны с флагом и гимном.

Когда мы вернёмся? Не могу гадать на кофейной гуще. Есть ответственные люди, которые пусть эту ситуацию и комментируют», — приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, с 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований по решению международных федераций и ассоциаций в разных видах спорта. В тех дисциплинах, где россияне допущены до участия в стартах вместе с другими спортсменами, они выступают в качестве нейтральных атлетов без гимна и флага.