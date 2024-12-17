Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов: Россия должна вернуться в мировой спорт с флагом и гимном

Вячеслав Фетисов: Россия должна вернуться в мировой спорт с флагом и гимном
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение некоторых спортсменов из России выступать в нейтральном статусе.

«Отношение к нейтральному статусу? Всегда говорил, что мы должны вернуться на международную арену с флагом и гимном. Другого решения в этой ситуации не вижу. Спортсмены, которые сейчас выступают под нейтральным статусом, приняли своё решение. Они имеют на это право, потому осуждать их не готов. Но всё равно считаю — вернуться мы должны с флагом и гимном.

Когда мы вернёмся? Не могу гадать на кофейной гуще. Есть ответственные люди, которые пусть эту ситуацию и комментируют», — приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, с 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований по решению международных федераций и ассоциаций в разных видах спорта. В тех дисциплинах, где россияне допущены до участия в стартах вместе с другими спортсменами, они выступают в качестве нейтральных атлетов без гимна и флага.

Материалы по теме
«Ведётся большая работа». Кузнецов — о возвращении России к международным соревнованиям
Материалы по теме
Российские пловцы подарили болельщикам ощущение счастья. Как же давно этого не было!
Российские пловцы подарили болельщикам ощущение счастья. Как же давно этого не было!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android