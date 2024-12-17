Представлен новый шлем Андрея Василевского, маска меняет цвет в зависимости от температуры

Профессиональные художники-аэрографы на своей странице в социальной сети Х представили новый шлем российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Сообщается, что новая маска Андрея меняет цвет в зависимости от температуры: при комнатной — бледно-голубая, в холоде она становится чёрно-синей.

Представлен новый шлем Андрея Василевского

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 23 матча, где одержал 13 побед.

Напомним, ранее Василевский стал первым вратарём в истории «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб. У ближайшего преследователя Бена Бишопа было 227 игр за команду.