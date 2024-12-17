Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Представлен новый шлем Андрея Василевского, маска меняет цвет в зависимости от температуры

Представлен новый шлем Андрея Василевского, маска меняет цвет в зависимости от температуры
Комментарии

Профессиональные художники-аэрографы на своей странице в социальной сети Х представили новый шлем российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Сообщается, что новая маска Андрея меняет цвет в зависимости от температуры: при комнатной — бледно-голубая, в холоде она становится чёрно-синей.

Представлен новый шлем Андрея Василевского

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Василевский провёл 23 матча, где одержал 13 побед.

Напомним, ранее Василевский стал первым вратарём в истории «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб. У ближайшего преследователя Бена Бишопа было 227 игр за команду.

Материалы по теме
Андрей Василевский — первый вратарь «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android