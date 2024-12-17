В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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На третьей минуте первого периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Владислава Барулина открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Степан Старков с передачи Даниила Гутика восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Егор Петухов с передачи Степана Старкова вывел гостей вперёд.
На шестой минуте второго периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Александра Шевченко сделал счёт 3:1. На девятой минуте периода Никита Сошников с передачи Леонида Метальникова забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре.
«Адмирал» четвёртый раз подряд победил «Амур» в рамках дальневосточного дерби. Ранее подопечные Леонида Тамбиева побеждали со счётом 5:0, 5:3 и 6:4.
- 17 декабря 2024
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