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Амур — Адмирал, результат матча 17 декабря 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» четвёртый раз подряд победил «Амур» в рамках дальневосточного дерби
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 02:05 (5x4)     1:1 Старков (Гутик) – 09:23 (5x5)     1:2 Петухов (Старков) – 18:31 (5x4)     1:3 Петухов (Шестаков, Шевченко) – 25:00 (5x5)     1:4 Сошников (Метальников) – 28:46 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте первого периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Владислава Барулина открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Степан Старков с передачи Даниила Гутика восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Егор Петухов с передачи Степана Старкова вывел гостей вперёд.

На шестой минуте второго периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Александра Шевченко сделал счёт 3:1. На девятой минуте периода Никита Сошников с передачи Леонида Метальникова забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре.

«Адмирал» четвёртый раз подряд победил «Амур» в рамках дальневосточного дерби. Ранее подопечные Леонида Тамбиева побеждали со счётом 5:0, 5:3 и 6:4.

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