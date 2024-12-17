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В «Ладе» высказались про обмен вратаря Подъяпольского в московское «Динамо»

В «Ладе» высказались про обмен вратаря Подъяпольского в московское «Динамо»
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал обмен вратаря Владислава Подъяпольского в московское «Динамо».

«Он уже обменян. Мы приняли решение, потому что у нас возникла такая необходимость. Этот обмен носит вынужденный характер», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.

«Лада» после 33 матчей имеет в активе 31 очко. Тольяттинский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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