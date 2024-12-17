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Джиошвили не считает «СКА Арену» лучшей, на которой он когда-либо играл

Джиошвили не считает «СКА Арену» лучшей, на которой он когда-либо играл
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Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал об игре на «СКА Арене» во время Кубка Первого канала.

— Какие впечатления от игры на «СКА Арене»?
— Очень приятные. Много болельщиков было, все поддерживали нас. Тут всё хорошо, всё новое, всё красивое.

— Можно ли сказать, что «СКА Арена» — это лучшая арена, на которой вы когда-либо играли?
— Лучшая — всегда домашняя. Но на «СКА Арене» всё сделано красиво, как надо. Надеюсь, дальше — больше. Может быть, ещё какие-то новые арены появятся, — цитирует Джиошвили «ВсеПроСпорт».

В рамках турнира сборная «Россия 25», которую возглавил главный тренер СКА Роман Ротенберг, одержала три победы в трёх матчах турнира и обеспечила себе первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

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