Алексей Жамнов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Андрея Миронова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал сроки восстановления защитника красно-белых Андрея Миронова. В последний раз игрок обороны принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября.

«Когда мы его брали, я прекрасно понимал, что он собой представлял. Общаясь с руководством, я говорил, что нам нужен такой игрок, который лидер и на льду, и в раздевалке. Конечно, нам его не хватает. Жаль, что так всё сложилось. Думаю, через месяц он вернётся и будет в лучшей форме к плей-офф», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, в 25 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков.