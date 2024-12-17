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Нападающий сборной мира КХЛ прокомментировал неудачу своей команды на Кубке Первого канала

Нападающий сборной мира КХЛ прокомментировал неудачу своей команды на Кубке Первого канала
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» и сборной мира КХЛ Ян Дрозг прокомментировал неудачу своей команды на Кубке Первого канала. Команда заняла третье место.

– Какие у вас остались впечатления от выступления на Кубке Первого канала?
– Мы плохо проявили себя в первой игре, но смогли справиться с соперником во второй встрече. У нас держалась шайба, мы имели много голевых моментов. Ребята получали настоящее удовольствие от хоккея, от происходящего на льду. Казалось, что мы нашли нужный ритм, но, к сожалению, не удалось его додержать до третьей игры.

– Насколько сложно было играть вместе с ребятами, которых вы до этого даже не знали?
– Это был вызов, но такой опыт в хоккее тоже случается. В любом случае мы должны были показать совсем другой результат. Всё-таки у нас в команде было много ребят, которые хорошо умеют играть в хоккей, знают, что нужно делать с шайбой, общий уровень состава был достаточно высокий. Действительно, найти работающие сочетания в короткий срок, когда вы практически не знаете друг друга, достаточно тяжело, но это могло сработать, так что я бы не стал этот факт использовать как оправдание неудачам, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Яном Дрозгом читайте на «Чемпионате» сегодня, 17 декабря, в 16:00 мск.

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