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«Сибирь» — «Авангард»: состав команд на матч КХЛ-2024/2025

«Сибирь» — «Авангард»: форвард Майкл Маклауд дебютирует за омский клуб
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Сегодня, 17 декабря, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» в сибирском дерби примет на своём льду «Авангард». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Авангарда» дебютирует центральный нападающий Майкл Маклауд. Напомним, ранее форвард покинул казахстанский «Барыс».

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Состав «Сибири»:

Фото: ХК «Сибирь»

«Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 29 очков за 32 игры.

Омский клуб после 33 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 32 очка.

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