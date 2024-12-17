Словенский хоккеист Дрозг поделился впечатлениями от «СКА Арены»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» и Сборной мира КХЛ Ян Дрозг поделился впечатлениями от игры на «СКА Арене» во время Кубка Первого канала — 2024.

— Как оцените «СКА Арену»?

— Самая большая в мире — это впечатляет. Большая честь играть на таком стадионе, думаю, что все ребята получали настоящее удовольствие от этих игр. Эмоции и правда переполняют. В целом хочу отметить отличную организацию соревнований, всё прошло на очень высоком уровне. Здорово провели время, я рад, что сыграл за сборную КХЛ. Единственное, конечно: хотелось показать совсем другой результат, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.