Дрозг — о Майке Кинэне: нужно ценить каждую минуту, когда работаешь с такими людьми

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» и сборной мира КХЛ Ян Дрозг рассказал о работе с главным тренером Майком Кинэном во время Кубка Первого канала.

— Что для вас значила игра под руководством Майка Кинэна — одного из самых успешных тренеров в истории хоккея?

— Когда ты работаешь с людьми уровня Кинэна, у которых столько опыта в хоккее, то нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Слушать внимательно, потому что они многому могут тебя научить, даже если ты уже опытный хоккеист и давно играешь на высшем уровне. В любом случае у него опыта будет больше, знаний больше. Много раз больше. Так что я был рад, когда узнал, что он будет тренировать нашу команду на Кубке Первого канала, это запоминающийся опыт.

– Возможно, вспомните какие-то матчи с участием Кинэна из детства? Когда он работал в НХЛ или в сборной Канады.

– Когда я был ребёнком, то, если честно, больше следил за действиями хоккеистов, игроков, а не тренеров. Мне это было интереснее, думаю, что почти все дети выбирают себе в кумиры действующих хоккеистов, потом пытаются повторить их движения, их стиль в собственной игре. Но я слышал, конечно, про железного Майка, хорошо знаю его историю. Это очень значимая личность для нашего вида спорта, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.