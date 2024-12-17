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Хоккеист «Куньлуня» Дрозг высказался о своём переходе из «Амура»

Хоккеист «Куньлуня» Дрозг высказался о своём переходе из «Амура»
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг высказался о своём переходе из «Амура». Напомним, форвард перешёл в китайский клуб в ноябре 2024 года.

— С недавних пор вы игрок «Куньлунь Ред Стар». Уже адаптировались в новом для себя коллективе?
— Я рад, что стал игроком «Куньлуня». Отличная команда, хорошие ребята. Пока мы не в зоне плей-офф, но отставание от кубковой восьмёрки не критическое, всё в наших руках. Так что у нас есть все возможности поправить своё положение. После Кубка Первого канала у нас будут важные и сложные матчи с серьёзными соперниками, и крайне важно будет набрать в этих встречах очки. Буду банален: надо играть в свой хоккей, работать по тренерской установке, чаще побеждать — и тогда мы будем в плей-офф. Всё реально.

— Когда вы только узнали об обмене из «Амура», то говорили о шоке. Сейчас эмоции уже улеглись?
— Новость о трансфере действительно была для меня сюрпризом, поначалу даже не самым приятным. Я не ожидал, конечно, такого поворота событий. Но это хоккей, часть игры, часть бизнеса. Мы профессионалы и должны с пониманием относиться к подобным событиям. До этого в моей карьере был один эпизод, когда меня обменивали, так что в целом уже знал, что это такое. И хотя поначалу я был обескуражен, сейчас доволен тем, как всё развернулось, и мне всё нравится в «Куньлуне». Рад быть частью этого коллектива, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Яном Дрозгом читайте на «Чемпионате»:
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