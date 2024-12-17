Форвард «Куньлуня» Дрозг сказал, что хоккеисты клуба рады играть в Мытищах

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Ян Дрозг поделился эмоциями от игры клуба в Мытищах.

— Хотели бы увидеть возвращение «Куньлуня» в Пекин? Возможно, это был бы более интересный опыт?

— Мне нравится в Москве, если честно. Хоть и в Мытищах, но очень рядом с Москвой, где всегда всё есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе. Про Китай я мало что могу сказать, меня не было в КХЛ в те времена, когда «Куньлунь» играл в Пекине, я не застал это время. Так что это будет точно новый опыт. Как по мне, сейчас всем ребятам нравится в Москве, на арене в Мытищах.

— Но вы же сами отметили, что мало болельщиков. Разве не хочется, чтобы команда была интересна публике?

— Действительно, фанатов пока ходит не так много, как хотелось бы. Но мне кажется, что если мы будем лучше играть, чаще побеждать — то тогда на наши матчи потянутся люди. Нужно заслужить их любовь и внимание, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.