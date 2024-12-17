Бывший хоккеист «Амура» высказался о неудачном сезоне для хабаровского клуба

Нападающий «Куньлунь Ред Старз» Ян Дрозг, ранее выступавший за «Амур», высказался о неудачном сезоне для хабаровского клуба.

«Ситуация тяжёлая, и сложно сразу сказать, в чём причина. По крайней мере — выделить какую-то одну конкретно. Прошлый сезон для нас и правда получился хорошим, мы здорово проявили себя. Прошли в плей-офф, имели все шансы даже победить в серии с «Металлургом». Были ничем не хуже. Получилась отличная атмосфера в раздевалке, понимание с тренерским штабом. В этом сезоне всё пошло не так будто бы с самых первых игр, но я правда не могу сказать, что конкретно было не так.

В межсезонье «Амур» усилился, у нас был отличный состав, сильные игроки. Всё для результата, ребята горели, желания было много. Мы не хотели уступать, но нас схватило какое-то тотальное невезение. Тем не менее я желаю удачи своему бывшему клубу, ребятам. Потихоньку ситуация налаживается, они смогли выиграть несколько матчей, набрать важные очки. На мой взгляд, даже сейчас ещё не всё потеряно, шансы на плей-офф появятся. И я буду рад видеть «Амур» в битве за Кубок Гагарина», — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.