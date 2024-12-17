Словенский хоккеист Дрозг — об Олимпиаде: здорово, что вернутся лучшие игроки мира

Нападающий «Куньлунь Ред Старз» Ян Дрозг высказался об участии игроков НХЛ на предстоящей Олимпиаде — 2026 в Италии.

— Словении не удалось пробиться на Олимпиаду. Это был большой удар?

— Конечно же, мы рассчитывали совсем на другой результат. Мы попали в очень сложную группу с сильными соперниками. Против нас выступала Латвия, которая совсем недавно завоёвывала медали на чемпионате мира.

Удалось выиграть один матч, этого, естественно, для следующей стадии не хватило. Обидно, но что поделать, теперь весь фокус на чемпионат мира, постараемся показать себя на этом турнире. К тому же удалось вернуться в элитный дивизион, это будет интересный и волнующий опыт.

— Будете следить за матчами Олимпиады 2026 даже без вашей сборной? Всё-таки приедут хоккеисты из НХЛ — уровень игр ожидается крайне высокий.

— Думаю, что посмотрю несколько матчей, как минимум, полуфиналы и финал. Олимпиада с участием игроков НХЛ — это всегда запоминается, здорово, что лучшие игроки мира вернутся на Олимпиаду, — сказал Дрозг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.