Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Эрик О'Делл покинул московское «Динамо»

Нападающий Эрик О'Делл покинул московское «Динамо»
Комментарии

Нападающий Эрик О'Делл покинул московское «Динамо». Контракт расторгнут по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Эрика О'Делла за преданное отношение к делу и честный труд!» — сказано в сообщении клуба.

Московское «Динамо» с 47 очками после 35 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?
«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android