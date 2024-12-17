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Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Подъяпольского

Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Подъяпольского
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила о переходе вратаря Владислава Подъяпольского из «Лады». Контракт с голкипером действует до конца сезона. Взамен «Лада» получит денежную компенсацию.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.

Всего на счету голкипера в лиге 333 игры, в которых он отразил 92,1% бросков по своим воротам и в среднем пропускал 2,47 шайбы за игру.

Московское «Динамо» с 47 очками после 35 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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