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Райан Меркли назвал тройку лучших защитников НХЛ на данный момент

Райан Меркли назвал тройку лучших защитников НХЛ на данный момент
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Защитник «Авангарда» Райан Меркли назвал тройку лучших защитников НХЛ, в которую включил Кейла Макара («Колорадо»), Романа Йози («Нэшвилл») и Куинна Хьюза («Ванкувер»).

— Три лучших защитника НХЛ прямо сейчас?
— Роман Йози, Кейл Макар и, наверное, Куинн Хьюз.

— Вы выбрали исключительно атакующих.
— Да, они набирают много очков, но они постоянно играют против ребят вроде Макдэвида. Так что они не только про атаку. Они и защищаться хорошо умеют. Просто все вокруг видят количество их очков и поэтому не обращают внимания на оборону, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

На данный момент Макар возглавляет гонку бомбардиров среди защитников НХЛ с 38 очками, на втором месте расположился Хьюз с 35 результативными очками.

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