Райан Меркли назвал тройку лучших защитников НХЛ на данный момент

Защитник «Авангарда» Райан Меркли назвал тройку лучших защитников НХЛ, в которую включил Кейла Макара («Колорадо»), Романа Йози («Нэшвилл») и Куинна Хьюза («Ванкувер»).

— Три лучших защитника НХЛ прямо сейчас?

— Роман Йози, Кейл Макар и, наверное, Куинн Хьюз.

— Вы выбрали исключительно атакующих.

— Да, они набирают много очков, но они постоянно играют против ребят вроде Макдэвида. Так что они не только про атаку. Они и защищаться хорошо умеют. Просто все вокруг видят количество их очков и поэтому не обращают внимания на оборону, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

На данный момент Макар возглавляет гонку бомбардиров среди защитников НХЛ с 38 очками, на втором месте расположился Хьюз с 35 результативными очками.