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Защитник «Торпедо» Конюшков: есть мысли попробовать свои силы в НХЛ

Защитник «Торпедо» Конюшков: есть мысли попробовать свои силы в НХЛ
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заявил, что хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. «Монреаль» выбрал хоккеиста под общим 110‑м номером на драфте НХЛ‑2023.

«Хочу ли? Есть мысли, но должно сойтись много факторов: моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Если отвечать на конкретный вопрос, то, разумеется, да. Думаю отправиться в лагерь развития «Канадиенс»? Если оформить документы получится, хочется попробовать съездить туда следующим летом», — приводит слова Конюшкова RT на русском.

В текущем сезоне 21-летний Конюшков провёл 34 матча, в которых набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

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