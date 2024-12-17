И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал четвёртое поражение от «Адмирала» в сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником — «Адмиралом» — со счётом 1:4.

«Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо выступил вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду. Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один» — и мы не можем использовать. Будем работать над этим», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.

«Адмирал» выиграл все четыре матча у «Амура» в текущем сезоне и стал обладателем «Кубка Икры». Командам в нынешнем сезоне осталось провести между собой ещё две встречи.