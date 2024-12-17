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И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал четвёртое поражение от «Адмирала» в сезоне

И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал четвёртое поражение от «Адмирала» в сезоне
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником — «Адмиралом» — со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 02:05 (5x4)     1:1 Старков (Гутик) – 09:23 (5x5)     1:2 Петухов (Старков) – 18:31 (5x4)     1:3 Петухов (Шестаков, Шевченко) – 25:00 (5x5)     1:4 Сошников (Метальников) – 28:46 (4x5)    

«Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо выступил вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду. Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один» — и мы не можем использовать. Будем работать над этим», — цитирует Костючёнка пресс-служба хабаровского клуба.

«Адмирал» выиграл все четыре матча у «Амура» в текущем сезоне и стал обладателем «Кубка Икры». Командам в нынешнем сезоне осталось провести между собой ещё две встречи.

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