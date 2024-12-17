Тамбиев — о победе над «Амуром»: сложный матч, слабое наше начало игры

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над «Амуром» (4:1) в дальневосточном дерби. Владивостокский клуб выиграл все четыре матча у хабаровчан в текущем сезоне.
«Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забросили вторую шайбу и ушли на перерыв, ведя в счёте. По многим моментам играли по счёту, на результат, по времени на табло. Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было. «Амур» где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счёту целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров. Наших болельщиков — с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», — цитирует Тамбиева пресс-служба хабаровского клуба.
- 17 декабря 2024
-
18:39
-
18:09
-
18:05
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:11
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
14:16
-
14:03
-
13:45
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
12:47
-
12:30
-
12:20
-
12:03
-
11:51
-
11:34
-
11:23
-
11:08