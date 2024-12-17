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Тамбиев — о победе над «Амуром»: сложный матч, слабое наше начало игры

Тамбиев — о победе над «Амуром»: сложный матч, слабое наше начало игры
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над «Амуром» (4:1) в дальневосточном дерби. Владивостокский клуб выиграл все четыре матча у хабаровчан в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Барулин) – 02:05 (5x4)     1:1 Старков (Гутик) – 09:23 (5x5)     1:2 Петухов (Старков) – 18:31 (5x4)     1:3 Петухов (Шестаков, Шевченко) – 25:00 (5x5)     1:4 Сошников (Метальников) – 28:46 (4x5)    

«Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забросили вторую шайбу и ушли на перерыв, ведя в счёте. По многим моментам играли по счёту, на результат, по времени на табло. Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было. «Амур» где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счёту целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров. Наших болельщиков — с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», — цитирует Тамбиева пресс-служба хабаровского клуба.

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