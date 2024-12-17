Тамбиев — о победе над «Амуром»: сложный матч, слабое наше начало игры

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над «Амуром» (4:1) в дальневосточном дерби. Владивостокский клуб выиграл все четыре матча у хабаровчан в текущем сезоне.

«Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забросили вторую шайбу и ушли на перерыв, ведя в счёте. По многим моментам играли по счёту, на результат, по времени на табло. Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было. «Амур» где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счёту целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров. Наших болельщиков — с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», — цитирует Тамбиева пресс-служба хабаровского клуба.