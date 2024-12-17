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Сергей Широков стал восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 результативных передач

Сергей Широков стал восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 результативных передач
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков отметился пасом в матче с «Авангардом» и стал восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
3 : 3
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5)     0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5)     1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4)     2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5)     3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5)     3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5)    

Первая восьмёрка по числу результативных передач в истории Континентальной хоккейной лиги выглядит следующим образом:

1. 651 – Вадим Шипачёв.
2. 509 – Сергей Мозякин.
3. 462 – Александр Радулов.
4. 413 – Никита Гусев.
5. 393 – Данис Зарипов.
6. 329 – Дмитрий Кагарлицкий.
7. 305 – Линус Умарк.
8. 300 – Сергей Широков.

Напомним, Широков перешёл в «Сибирь» в межсезонье. 38-летний форвард в текущем сезоне проводит за новосибирский клуб 31 матч и на данный момент набрал 22 (11+11) очка.

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