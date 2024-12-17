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Сергей Широков стал восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 результативных передач

Нападающий «Сибири» Сергей Широков отметился пасом в матче с «Авангардом» и стал восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 передач.

Первая восьмёрка по числу результативных передач в истории Континентальной хоккейной лиги выглядит следующим образом:

1. 651 – Вадим Шипачёв.

2. 509 – Сергей Мозякин.

3. 462 – Александр Радулов.

4. 413 – Никита Гусев.

5. 393 – Данис Зарипов.

6. 329 – Дмитрий Кагарлицкий.

7. 305 – Линус Умарк.

8. 300 – Сергей Широков.

Напомним, Широков перешёл в «Сибирь» в межсезонье. 38-летний форвард в текущем сезоне проводит за новосибирский клуб 31 матч и на данный момент набрал 22 (11+11) очка.