Гол Прохоркина в концовке матча принёс «Авангарду» победу в дерби с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.

К 14-й минуте встречи со счётом 2:0 повёл «Авангард» — отличились Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов. «Сибири» удалось отквитать одну шайбу на последней минуте первого периода благодаря голу Георгия Белоусова. Новосибирцы забросили две шайбы во втором периоде и впервые в матче повели в счёте — отличились Владислав Кара и Тревор Мёрфи. «Авангард» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Райана Меркли. Победный гол в концовке третьего периода при равном счёте забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, начинавший прошлый сезон в составе «Сибири». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Семён Чистяков.

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