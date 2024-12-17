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Сибирь — Авангард, результат матча 17 декабря, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

Гол Прохоркина в концовке матча принёс «Авангарду» победу в дерби с «Сибирью»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5)     0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5)     1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4)     2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5)     3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5)     3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5)     3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5)     3:5 Чистяков – 59:34 (en)    

К 14-й минуте встречи со счётом 2:0 повёл «Авангард» — отличились Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов. «Сибири» удалось отквитать одну шайбу на последней минуте первого периода благодаря голу Георгия Белоусова. Новосибирцы забросили две шайбы во втором периоде и впервые в матче повели в счёте — отличились Владислав Кара и Тревор Мёрфи. «Авангард» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Райана Меркли. Победный гол в концовке третьего периода при равном счёте забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, начинавший прошлый сезон в составе «Сибири». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Семён Чистяков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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