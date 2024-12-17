Прохоркин саркастически отреагировал на свист болельщиков «Сибири» после победного гола
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5) 0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5) 1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4) 2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5) 3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5) 3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5) 3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5) 3:5 Чистяков – 59:34 (en)
Победный гол за полторы минуты до конца третьего периода забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Форвард в сольном проходе обыграл защитников и голкипера новосибирцев. Арбитры матча долго просматривали взятие ворот на предмет пересечения шайбы и засчитали гол. После объявления автора гола болельщики освистали Прохоркина, на что он саркастически приложил руку к уху.
Напомним, Прохоркин начинал прошлый сезон в составе «Сибири» и был капитаном команды. В середине сезона форвард перебрался в «Авангард».
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