Прохоркин саркастически отреагировал на свист болельщиков «Сибири» после победного гола

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.

Победный гол за полторы минуты до конца третьего периода забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Форвард в сольном проходе обыграл защитников и голкипера новосибирцев. Арбитры матча долго просматривали взятие ворот на предмет пересечения шайбы и засчитали гол. После объявления автора гола болельщики освистали Прохоркина, на что он саркастически приложил руку к уху.

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Напомним, Прохоркин начинал прошлый сезон в составе «Сибири» и был капитаном команды. В середине сезона форвард перебрался в «Авангард».