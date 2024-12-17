«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Михаилом Пашниным. Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком до коцна текущего сезона. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

Пашнин в минувшем сезоне играл за СКА. Он провёл 20 матчей и набрал восемь очков. Защитник забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. В четырёх играх плей-офф со своим участием он оформил один голевой пас.

30 апреля клуб объявил об уходе Михаил Пашнина и ещё пяти игроков из команды. С этого момента хоккеист пока так и не смог найти другой клуб и находится в статусе неограниченно свободного агента.

Кроме СКА, Пашнин за свою карьеру также играл в составе магнитогорского «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Локомотива» и ЦСКА.