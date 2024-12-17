Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр: впечатлён уровнем хоккея в России

Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победу в сибирском дерби с «Сибирью» со счётом 5:3.

— Мы начали неплохо, но затем потери сказались на том, что «Сибирь» смогла вернуться в игру, использовать свои моменты. Но наша команда тоже перестроилась и воспользовалась своими шансами.

— Что стало удивлением в вашем первом матче?

— Очень впечатлён уровнем хоккея, мастерства в России. Обе команды здорово играли в пас — это главное впечатление. Было приятно наблюдать за матчем. Теперь мы идём дальше, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Авангард» выиграл три встречи из четырёх в дерби с «Сибирью» в текущем сезоне.