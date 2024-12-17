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Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр: впечатлён уровнем хоккея в России

Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр: впечатлён уровнем хоккея в России
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Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победу в сибирском дерби с «Сибирью» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5)     0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5)     1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4)     2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5)     3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5)     3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5)     3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5)     3:5 Чистяков – 59:34 (en)    

— Мы начали неплохо, но затем потери сказались на том, что «Сибирь» смогла вернуться в игру, использовать свои моменты. Но наша команда тоже перестроилась и воспользовалась своими шансами.

— Что стало удивлением в вашем первом матче?
— Очень впечатлён уровнем хоккея, мастерства в России. Обе команды здорово играли в пас — это главное впечатление. Было приятно наблюдать за матчем. Теперь мы идём дальше, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Авангард» выиграл три встречи из четырёх в дерби с «Сибирью» в текущем сезоне.

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