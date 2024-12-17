Дэйв Барр рассказал, в какой хоккей будет играть «Авангард» при новом тренерском штабе
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Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр рассказал, в какой хоккей будет играть «Авангард» при новом тренерском штабе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер) – 03:25 (5x5) 0:2 Галимов (Чистяков, Буше) – 13:37 (5x5) 1:2 Белоусов (Пьянов, Мартынов) – 19:41 (5x4) 2:2 Кара (Мёрфи, Бутузов) – 28:01 (5x5) 3:2 Мёрфи (Широков) – 34:29 (5x5) 3:3 Меркли (Каблуков, Галиев) – 37:21 (5x5) 3:4 Прохоркин (Маклауд) – 58:11 (5x5) 3:5 Чистяков – 59:34 (en)
— «Авангард» стал играть в более атакующий хоккей. Ваш штаб такое направление выбрал, готовы ли вы к ошибкам в обороне?
— Безусловно, мы видели, мы это понимаем. Действительно, мы хотим играть более агрессивно сейчас, это сказывается. Кто-то оказывается в непозиции при игре в пас, но они учатся, приспосабливаются, потому что до этого «Авангард» так не играл, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В первом матче под руководством канадского специалиста «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 5:3.
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