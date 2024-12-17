Дэйв Барр рассказал, в какой хоккей будет играть «Авангард» при новом тренерском штабе

Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр рассказал, в какой хоккей будет играть «Авангард» при новом тренерском штабе.

— «Авангард» стал играть в более атакующий хоккей. Ваш штаб такое направление выбрал, готовы ли вы к ошибкам в обороне?

— Безусловно, мы видели, мы это понимаем. Действительно, мы хотим играть более агрессивно сейчас, это сказывается. Кто-то оказывается в непозиции при игре в пас, но они учатся, приспосабливаются, потому что до этого «Авангард» так не играл, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче под руководством канадского специалиста «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 5:3.