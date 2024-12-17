Стало известно, сколько может заработать Михаил Пашнин в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Михаил Пашнин по контракту с «Нефтехимиком» до конца текущего сезона заработает 6 млн рублей. Ещё 3 млн рублей игрок обороны может получить в качестве бонусов.

Пашнин в минувшем сезоне играл за СКА. Он провёл 20 матчей и набрал восемь очков. Защитник забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. В четырёх играх плей-офф со своим участием он оформил один голевой пас.

30 апреля клуб объявил об уходе Михаил Пашнина и ещё пяти игроков из команды. С этого момента хоккеист пока так и не смог найти другой клуб и находится в статусе неограниченно свободного агента.