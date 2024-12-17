Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дэйв Барр — о Ги Буше: у нас с ним один взгляд на хоккей

Дэйв Барр — о Ги Буше: у нас с ним один взгляд на хоккей
Комментарии

Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр оценил главного тренера омской команды Ги Буше и добавил, что имеет с ним схожие взгляды на хоккей.

— Была ли связь какая-то с Ги Буше, говорил ли он с командой, давал установку?
— Есть понимание, как хочет играть. Перед этим матчем связи не было, она была вчера. Довольно-таки просто доносить это до ребят, так как у нас с Буше — один взгляд на хоккей, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Буше после прилёта в Омск вскоре вновь улетел в Канаду. Специалист заявил, что вынужден наблюдаться у врача после операции на колене, чтобы не потерять дорогостоящую страховку.

Материалы по теме
Видео
Гол Прохоркина в концовке матча принёс «Авангарду» победу в дерби с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android