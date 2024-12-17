Дэйв Барр — о Ги Буше: у нас с ним один взгляд на хоккей

Помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр оценил главного тренера омской команды Ги Буше и добавил, что имеет с ним схожие взгляды на хоккей.

— Была ли связь какая-то с Ги Буше, говорил ли он с командой, давал установку?

— Есть понимание, как хочет играть. Перед этим матчем связи не было, она была вчера. Довольно-таки просто доносить это до ребят, так как у нас с Буше — один взгляд на хоккей, — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Буше после прилёта в Омск вскоре вновь улетел в Канаду. Специалист заявил, что вынужден наблюдаться у врача после операции на колене, чтобы не потерять дорогостоящую страховку.